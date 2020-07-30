Министерство транспорта и коммуникаций 30 июля 2020 года подписало дополнительное соглашение к инвестиционному договору между Беларусью и компанией Kapsch TrafficCom AG (Австрия) о реализации инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения («Система электронного сбора платы») за проезд транспортных средств по определенным дорогам Беларуси («ЕТС-Система»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, дополнительное соглашение направлено на упрощение порядка оплаты за проезд по платным дорогам.

С 15 декабря 2020 года пользователи платных автомобильных дорог, использующие транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, смогут оплачивать проезд по платным дорогам за соответствующий период времени с помощью электронной виньетки.

Приобрести электронную виньетку можно будет как в любом пункте обслуживания БелТолл, так и удаленно, путем самостоятельного приобретения через интернет-сайт www.beltoll.by.