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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С 15 ДЕКАБРЯ ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ БЕЛАРУСИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИНЬЕТКИ
09:28 31.07.2020
Министерство транспорта и коммуникаций 30 июля 2020 года подписало дополнительное соглашение к инвестиционному договору между Беларусью и компанией Kapsch TrafficCom AG (Австрия) о реализации инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения («Система электронного сбора платы») за проезд транспортных средств по определенным дорогам Беларуси («ЕТС-Система»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, дополнительное соглашение направлено на упрощение порядка оплаты за проезд по платным дорогам.
С 15 декабря 2020 года пользователи платных автомобильных дорог, использующие транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, смогут оплачивать проезд по платным дорогам за соответствующий период времени с помощью электронной виньетки.
Приобрести электронную виньетку можно будет как в любом пункте обслуживания БелТолл, так и удаленно, путем самостоятельного приобретения через интернет-сайт www.beltoll.by.
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