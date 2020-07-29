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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И ИНВЕСТФОНД «КОЛОС ВЕНЧУРС» ПОДДЕРЖАТ РАЗВИТИЕ МАЛЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ
13:26 30.07.2020
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и инвестиционный фонд ООО «Колос Венчурс» 29 июля 2020 года подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», планируемое взаимодействие будет направлено на поддержание развития малых научно-технических инновационных предприятий Беларуси, развитие информационных технологий, а также стимулирование высокотехнологичных проектов в рамках Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений на территории "Великого камня".
В соответствии с документом стороны будут взаимодействовать в области поиска и отбора стартап-проектов, потенциально перспективных для инвестирования.
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