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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ ЗАПРОСИЛ У ПОСЛА РОССИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ О ЗАДЕРЖАННЫХ РОССИЯНАХ, ДОГОВОРИЛСЯ ОБ УСИЛЕНИИ ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ
11:57 30.07.2020
Сегодня в Министерство иностранных дел поочередно были приглашены посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси, Петр Врублевский.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, до российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании "Вагнера".
У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах.
С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси.
«Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», - сообщили в МИД.
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