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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНИСТРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕЛАРУСИ, РУМЫНИИ И МОЛДОВЫ ОБСУДИЛИ ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ПРОИЗВОДСТВО В АПК


12:19 29.07.2020

Влияние COVID-19 на агропромышленное производство и торговлю обсудили министры сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Румынии и Молдовы на совещании, которое состоялось 28 июля в формате видеоконференции на площадке ООН ФАО.

В своем выступлении министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко отметил, что в нашей стране приняты все необходимые меры для обеспечения здоровья граждан и продовольственной безопасности государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в текущем году в Беларуси сохраняется положительная динамика по производству продукции сельского хозяйства, обеспечении внутреннего рынка и развитии торговли. За январь-июнь 2020 года темп производства продукции сельского хозяйства составил 103,7%. Производство молока увеличилось к январю-июню 2019 года на 6%, скота и птицы – на 5,7%. Рост производства сырья обусловил положительную динамику в переработке и производстве готовых продуктов питания. Так, в первом полугодии 2020 года темп роста производства продуктов питания, напитков в сопоставимых ценах сложился на уровне 104,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в январе-мае 2020 года составил 2,2 миллиарда долларов США и вырос на 4,4%. Номенклатура экспортируемой продукции разнообразна и включает практически все категории товаров, начиная от мясо-молочной группы и заканчивая напитками и кондитерскими изделиями.
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