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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОНЛАЙН-СЕМИНАР «БЕЛАРУСЬ-ПОЛЬША: СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ» ПРОЙДЕТ 5 АВГУСТА


10:20 29.07.2020

Белорусская торгово-промышленная палата 5 августа 2020 г. проведет онлайн-семинар «Беларусь-Польша: сотрудничества во время глобальных вызовов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в мероприятии планируется участие руководителей дипломатических ведомств Беларуси и Польши, а также экспертов с двух сторон, которые представят актуальную информацию о торгово-экономическом взаимодействии между Республикой Беларусь и Польшей в текущих условиях, о возникших ограничениях, о принимаемых антикризисных мерах и о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между странами.

При этом представители белорусских и польских предприятий в ходе онлайн-семинара смогут обратиться к спикерам и задать интересующие вопросы, а также обменяться контактами между собой.

Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom. Начало мероприятия в 11.00, подключение участников начнется в 10.45. Также одновременно будет вестись трансляция встречи в YouTube.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться не позднее 2 августа 2020 года.
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