Монголия планирует открыть в Беларуси посольство. Этот вопрос обсуждался 28 июля во время встречи посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайваном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече стороны обсудили обмен визитами на разных уровнях, практическую реализацию генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита, а также развитие договорно-правовой базы.