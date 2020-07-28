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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МОНГОЛИЯ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ В БЕЛАРУСИ ПОСОЛЬСТВО
09:11 29.07.2020
Монголия планирует открыть в Беларуси посольство. Этот вопрос обсуждался 28 июля во время встречи посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайваном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече стороны обсудили обмен визитами на разных уровнях, практическую реализацию генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита, а также развитие договорно-правовой базы.
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