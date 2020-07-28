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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ


17:23 28.07.2020

Великобритания в последние годы крепко закрепила за собой статус одного из ключевых экономических и инвестиционных партнеров Беларуси.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в связи с этим посольство Беларуси в Великобритании подготовило перечень британских компаний, заинтересованных в импорте товаров из Гродненской области.

В список товаров, производимых предприятиями Гродненской области и перспективных для экспорта в страны Европейского союза и Великобританию, вошли продукты сельского хозяйства (масла, жиры, спиртные напитки, овощи), химической (трубы, шланги), текстильной (костюмы, жакеты, майки, блузы, корсетные изделия), машиностроительной (бинокли, устройства на жидких кристаллах, части электрооборудования) и деревообрабатывающей (мебель, основы матрацные, коробки, плиты) промышленности. Подробный перечень продукции и британских импортеров в приложении.

Дополнительно посольство Беларуси в Великобритании готово оказать поддержку в поиске партнеров с британской стороны и сборе первичной информации об их благонадежности, выработке приемлемых условий для поставок продукции и расчетов

Всего резидентами СЭЗ «Гродноинвест» привлечено свыше $130 млн инвестиций из Великобритании. Экспорт по итогам 2019 года составил $7,4 млн. Крупнейшими экспортерами стали ООО «Белагротерминал», ОАО «Лакокраска» и ИООО «Кроноспан».

Перспективными направлениями сотрудничества деловых кругов Великобритании и СЭЗ «Гродноинвест» являются реализация инвестиционных проектов на свободных земельных участках и производственных площадях, промышленная кооперация и контрактное производство, расширение дилерских сетей резидентов СЭЗ, создание объектов туристической инфраструктуры в границах парка «Августовский канал» и логистика.
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