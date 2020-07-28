|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ
17:23 28.07.2020
Великобритания в последние годы крепко закрепила за собой статус одного из ключевых экономических и инвестиционных партнеров Беларуси.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в связи с этим посольство Беларуси в Великобритании подготовило перечень британских компаний, заинтересованных в импорте товаров из Гродненской области.
В список товаров, производимых предприятиями Гродненской области и перспективных для экспорта в страны Европейского союза и Великобританию, вошли продукты сельского хозяйства (масла, жиры, спиртные напитки, овощи), химической (трубы, шланги), текстильной (костюмы, жакеты, майки, блузы, корсетные изделия), машиностроительной (бинокли, устройства на жидких кристаллах, части электрооборудования) и деревообрабатывающей (мебель, основы матрацные, коробки, плиты) промышленности. Подробный перечень продукции и британских импортеров в приложении.
Дополнительно посольство Беларуси в Великобритании готово оказать поддержку в поиске партнеров с британской стороны и сборе первичной информации об их благонадежности, выработке приемлемых условий для поставок продукции и расчетов
Всего резидентами СЭЗ «Гродноинвест» привлечено свыше $130 млн инвестиций из Великобритании. Экспорт по итогам 2019 года составил $7,4 млн. Крупнейшими экспортерами стали ООО «Белагротерминал», ОАО «Лакокраска» и ИООО «Кроноспан».
Перспективными направлениями сотрудничества деловых кругов Великобритании и СЭЗ «Гродноинвест» являются реализация инвестиционных проектов на свободных земельных участках и производственных площадях, промышленная кооперация и контрактное производство, расширение дилерских сетей резидентов СЭЗ, создание объектов туристической инфраструктуры в границах парка «Августовский канал» и логистика.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2020
Курсы в банках
на 28.07.2020
Конвертация в банках
на 28.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте