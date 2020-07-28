Постановлением Совета министров № 435 от 27 июля 2020 г. одобрены 4 проекта международной технической помощи (МТП), а также определены министерства и ведомства, которые будут обеспечивать координацию и эффективный контроль за реализацией проектов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, одобрены следующие проекты:

«ЕС для климата» – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;

«Обучение на основе передового опыта стран ЕС в области радиационной защиты и культуры ядерной безопасности для белорусского академического сообщества» – Министерство образования;

«Определение инструментов и целей экспертной оценки для медицинского образования (здравоохранения)» – Министерство образования;

«Создание эффективной системы информирования общественности в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь» – Государственный пограничный комитет.

Проекты МТП одобрены на основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров.

Постановление вступило в силу 27 июля.

Проект (программа) МТП – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг.