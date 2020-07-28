МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВЯТ АЗИАТСКОМУ БИЗНЕСУ НА ОНЛАЙН-ФОРУМЕ

14:44 28.07.2020 Индустриальный парк «Великий камень» 6 августа проведет специализированный онлайн-форум «Индустриальный парк «Великий камень» – беспрецедентные условия для развития азиатского бизнеса». Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка, онлайн-форум организуется на платформе Microsoft Teams для представителей деловых кругов Южной Кореи, Японии, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии. Рабочий язык – английский. В качестве организаторов выступают СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», Администрация индустриального парка «Великий камень». Спикерами выступат: специалист по маркетингу Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси Людмила Кастрама, начальник управления по привлечению инвестиций администрации индустриального парка «Великий камень» Игорь Пресняков, руководитель инвестиционных проектов СЗАО «Компания по развитию индустриального парка Юлия Белоусова, руководитель инвестиционных проектов СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Адам Росс Джонс. Для участия в онлайн-форуме необходимо зарегистрироваться.