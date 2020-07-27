Учебно-методический кабинет "Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций" создается при поддержке университета Цюйфу и Фуцзянского педагогического университета, с которыми у ПолесГУ подписаны договоры о межвузовском сотрудничестве в целях совершенствования образовательного процесса и повышения качества подготовки студентов на основе международного опыта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в Полессском госуниверситете интерес к китайскому языку и культуре среди студентов возрастает. Этому, в частности, способствует летняя школа для китайских студентов, действующая в вузе на протяжении двух лет.

В новом учебном году языковой курс продолжат осваивать 30 студентов, обучающихся по нескольким специальностям на кафедре межкультурных коммуникаций. Столько же первокурсников начнут изучать китайский язык с азов.

В «Центре белорусско-китайских межкультурных коммуникаций" будут работать студенческий образовательный кружок "Школа каллиграфической письменности", киноклуб китайского языка и секция молодого китаиста. В перспективе здесь планируется организовать курсы китайского языка для школьников и взрослых.

Планируется, что открытие центра состоится 1 октября 2020 года.