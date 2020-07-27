ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЦЕНТР БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОТКРОЕТСЯ В ПОЛЕССКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ


12:22 28.07.2020

Учебно-методический кабинет "Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций" создается при поддержке университета Цюйфу и Фуцзянского педагогического университета, с которыми у ПолесГУ подписаны договоры о межвузовском сотрудничестве в целях совершенствования образовательного процесса и повышения качества подготовки студентов на основе международного опыта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в Полессском госуниверситете интерес к китайскому языку и культуре среди студентов возрастает. Этому, в частности, способствует летняя школа для китайских студентов, действующая в вузе на протяжении двух лет.

В новом учебном году языковой курс продолжат осваивать 30 студентов, обучающихся по нескольким специальностям на кафедре межкультурных коммуникаций. Столько же первокурсников начнут изучать китайский язык с азов.

В «Центре белорусско-китайских межкультурных коммуникаций" будут работать студенческий образовательный кружок "Школа каллиграфической письменности", киноклуб китайского языка и секция молодого китаиста. В перспективе здесь планируется организовать курсы китайского языка для школьников и взрослых.

Планируется, что открытие центра состоится 1 октября 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2020
валюта курс
EUR 2.7949
USD 2.3889
RUB 3.3391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7949 +0.0238
USD 2.3889 -0.0009
RUB 3.3391 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8150 2.8100
USD 2.4020 2.4100
RUB 3.3400 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1730
EUR/RUB 83.8000 84.4000
USD/RUB 71.7500 72.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте