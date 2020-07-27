Глава Представительства Европейского союза в Беларуси посол Дирк Шюбель и министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель подписали семь грантовых соглашений на общую сумму 5,8 млн евро в поддержку проекта по очистке воды и водных стоков “Механизм финансирования водохозяйственного сектора Беларуси”, реализуемого Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве ЕС в Беларуси, проект поддерживается грантами из многосторонних донорских фондов – Экологического партнерства Северного измерения (ЭПСИ) и Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P). ЭПСИ и Е5P были созданы, чтобы помочь странам улучшить инвестиции в муниципальную инфраструктуру, что также окажет положительное влияние на окружающую среду и позволит сохранить энергоресурсы.

“Европейский союз помогает модернизировать очистные сооружения в Барановичах, Березе, Клецке, Любани, Фаниполе, Жлобине и Шклове. Тем самым улучшится качество базовых услуг, предоставляемых жителям этих городов. Эти проекты также имеют важное природоохранное значение,” – отметил Дирк Шюбель во время церемонии подписания соглашений.

В рамках ЭПСИ грант в 1,5 млн евро получит Барановичи. По линии E5P предоставлен грант в размере 4,3 млн евро, который распределен между шестью городами. Основным донором данных фондов является Европейский союз.

Гранты будут использоваться для капитального ремонта действующих водоочистных сооружений и приведения их в соответствие с белорусскими природоохранными требованиями, стандартами ЕС и Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря (HELCOM).