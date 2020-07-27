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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛЬСТВО США В МИНСКЕ ВРЕМЕННО ВОЗГЛАВИЛ ДЖЕФФРИ ДЖЮК
14:45 27.07.2020
Руководить посольством США в Беларуси до прибытия посла Джули Фишер будет Джеффри Джюк. Об этом говорится в сообщении посольства США.
"Джеффри Джюк в настоящее время является Временным Поверенным в делах США в Беларуси», - сказано в сообщении.
Джеффри Джюк останется в Беларуси и продолжит дипломатическую работу в должности замглавы дипмиссии после прибытия в Минск посла.
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