Руководить посольством США в Беларуси до прибытия посла Джули Фишер будет Джеффри Джюк. Об этом говорится в сообщении посольства США.

"Джеффри Джюк в настоящее время является Временным Поверенным в делах США в Беларуси», - сказано в сообщении.

Джеффри Джюк останется в Беларуси и продолжит дипломатическую работу в должности замглавы дипмиссии после прибытия в Минск посла.