ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАКЕЙ ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОХОДЯЩУЮ В БЕЛАРУСИ КАМПАНИЮ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА


09:20 27.07.2020

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс обсудили вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 24 июля в н.п. Силене (Латвия) встрече подробно остановились на динамике взаимодействия Беларуси с ЕС, перспективах развития инициативы Восточного партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и мировой повестки дня.

В. Макей проинформировал латвийского коллегу о ходе подготовки к выборам президента Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2020
валюта курс
EUR 2.7711
USD 2.3898
RUB 3.3399
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7711 +0.0087
USD 2.3898 +0.0041
RUB 3.3399 -0.0214
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7850 2.7950
USD 2.3980 2.4100
RUB 3.3350 3.3450
подробнее

Конвертация в банках
на 27.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1650
EUR/RUB 82.5000 84.1000
USD/RUB 71.7000 72.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте