Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс обсудили вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 24 июля в н.п. Силене (Латвия) встрече подробно остановились на динамике взаимодействия Беларуси с ЕС, перспективах развития инициативы Восточного партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и мировой повестки дня.

В. Макей проинформировал латвийского коллегу о ходе подготовки к выборам президента Республики Беларусь.