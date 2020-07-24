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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОХОДЯЩУЮ В БЕЛАРУСИ КАМПАНИЮ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА
09:20 27.07.2020
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс обсудили вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 24 июля в н.п. Силене (Латвия) встрече подробно остановились на динамике взаимодействия Беларуси с ЕС, перспективах развития инициативы Восточного партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и мировой повестки дня.
В. Макей проинформировал латвийского коллегу о ходе подготовки к выборам президента Республики Беларусь.
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