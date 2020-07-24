Представители БГУ примут участие в III Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно с 8 по 9 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, основными мероприятиями станут пленарное заседание с участием глав государств, встреча руководителей регионов Украины и Беларуси, заседание двустороннего Консультативного совета делового сотрудничества. В программу войдут также тематические мероприятия и заседания двусторонних рабочих групп по линии министерств и ведомств, универсальная выставка и ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства предприятий двух стран и концерт дружбы.

На пленарном заседании форума планируется выступление ректора БГУ Андрея Короля. Также участниками круглого стола «Беларусь-Украина: история и современность» станут ученые БГУ, среди них: заведующий кафедрой истории России исторического факультета Олег Яновский, заведующий кафедрой истории Беларуси нового и новейшего времени Виталий Макаревич, заведующий кафедрой истории Беларуси древнего мира и средних веков Владимир Подолинский, сотрудники кафедры международных отношений ФМО профессор Владимир Снапковский и доцент Александр Тихомиров, директор Унитехпром БГУ Павел Бычковский, директор Научно-исследовательского института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ Петр Кучинский.

Форум представляет собой уникальную площадку для расширения и укрепления профессиональных контактов между учреждениями высшего образования, научно-технологическими и образовательными центрами Беларуси и Украины, международными ассоциациями и объединениями соотечественников двух стан, обмена передовым опытом между представителями академических и профессиональных кругов по актуальным вопросам в сфере образования и науки, развития новых инициатив и форм научно-технического сотрудничества.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины проходил 25-26 октября 2018 года в Гомеле, второй – 3-4 октября 2019 года принимал Житомир (Украина).