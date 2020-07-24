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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОВМЕСТНУЮ МАГИСТРАТУРУ И АСПИРАНТУРУ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ОТКРОЮТ БГУ И ДПУ


15:00 24.07.2020

Соглашения о создании совместной магистратуры и аспирантуры подписаны между БГУ и Далянским политехническим университетом (Dalian University of Technology, ДПУ). Подписи поставили руководители двух вузов Андрей Король и Го Дунмин в рамках официальной онлайн-встречи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, документы предусматривают укрепление и расширение двустороннего сотрудничества, а также совместную подготовку специалистов на второй ступени образования и кадров высшей квалификации. Обучение будет проходить на базе действующего с 2017 года Совместного китайско-белорусского института ДПУ–БГУ в г. Даляне (КНР). Рабочим языком образовательных программ определен английский, дополнительными – русский и китайский.

Совместная магистратура включает подготовку по четырем специальностям естественнонаучного и экономического профилей: «физика конденсированного состояния», «механика», «фотоника» и «международная торговля».

В аспирантуре будут готовить исследователей по пяти специальностям: «физика конденсированного состояния», «механика деформируемого твердого тела», «вещественный, комплексный и функциональный анализ», «оптика» и «мировая экономика».

Преподавание до 30% учебных курсов закреплены за преподавателями физического, механико-математического факультетов и ФМО БГУ.

После окончания образовательных программ выпускникам выдаются соответствующие дипломы двух вузов: БГУ и ДПУ. Аспиранты также смогут получить диплом кандидата наук после успешной защиты диссертации и соответствующего утверждения Высшей аттестационной комиссией Беларуси.

Подготовка магистрантов и аспирантов позволит усилить научный потенциал исследовательских работ двух стран за счет совместной координации научной деятельности. Так, соглашением об аспирантуре предусмотрено двойное руководство учеными БГУ и ДПУ диссертационными исследованиями соискателей.

Открытие совместной магистратуры и аспирантуры стало логичным продолжением плодотворного сотрудничества БГУ и ДПУ начиная с 2007 года. За это время подписан ряд соглашений о научно-техническом и образовательном взаимодействии, благодаря которым в 2017 году на базе ДПУ создан Совместный институт ДПУ–БГУ, а в 2019 году – белорусско-китайский институт БГУ–ДПУ на базе БГУ. В настоящее время в совместных институтах обучается более 300 студентов из Беларуси и Китая.
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