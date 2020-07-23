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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ, КИТАЙ И БОЛГАРИЯ ОБЪЯВИЛИ НОВЫЙ КОНКУРС ПО ПРОБЛЕМАМ COVID-19


11:15 24.07.2020

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Национальный фонд естественных наук Китая и Национальный научный фонд Болгарии объявили трехсторонний конкурс совместных научных проектов по проблемам, связанным с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, конкурс проводится (без ограничений по участию в других конкурсах БРФФИ) по следующим направлениям: скрининг и разработка антикоронавирусных препаратов широкого спектра действия; исследование и разработка антикоронавирусной вакцины; этиология и патогенетические механизмы действия вирусов животного происхождения, протективные механизмы иммунитета; новые технологии для быстрой и точной диагностики коронавирусной инфекции.

На конкурс принимаются проекты, представленные международными консорциумами в составе от 2 до 3 участников из разных стран-организаторов конкурса. Обязательное условие – наличие китайского участника в каждом консорциуме, который выступает координатором проекта.

Подача заявок осуществляется через АИС «БРФФИ» не позднее 15 сентября 2020 (до 17:00). Бумажный вариант заявки направляется в БРФФИ только почтовым отправлением не позднее 18 сентября 2020 года.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
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