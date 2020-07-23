В Брюсселе состоялась специальная встреча чиновников Европейского союза и Беларуси, в ходе которой обсуждалась ситуация в области прав человека и демократии в контексте предстоящих президентских выборов 9 августа. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Европейской службы внешних действий.

«ЕС подтвердил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Беларусью основных свобод и произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса. ЕС призвал Беларусь освободить всех задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокатам, а также на справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование», - говорится в заявлении.

ЕС выразил сожаление, что Беларусь своевременно не продлила приглашение для Офиса ООН по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) и призвал соблюдать международные избирательные стандарты в течение избирательного процесса.

Стороны также обсудили приоритеты партнерства между ЕС и Беларуси.

«Делегация ЕС подчеркнула важность дальнейшего тесного сотрудничества Беларуси с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности во время выполнения стресс-теста на Белорусской АЭС», - говорится в заявлении.

Делегацию ЕС возглавил Люк Девинь, исполняющий обязанности директора по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий. Делегацию Беларуси возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.