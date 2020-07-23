Александр Лукашенко утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19. Соответствующий указ № 292 подписан 23 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, по условиям соглашения предусматривается предоставление займа МБРР в сумме 90 млн евро Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. За счет полученных средств запланирована закупка оборудования для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащения для службы скорой медицинской помощи, а также приобретение 20 компьютерных томографов, тест-систем для диагностики инфекции, средств индивидуальной защиты и лекарств.

В частности, для отделений интенсивной терапии и реанимации будут закуплены 460 аппаратов ИВЛ, 350 наркозно-дыхательных аппаратов, 200 аппаратов для высокопотоковой CPAP-терапии, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 22 аппарата для заместительной почечной терапии.

Для службы скорой медицинской помощи планируется приобрести по 50 реанимобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов, а также транспортировочных боксов.

Указом определены особенности функционирования специального счета, который будет открыт в ОАО "Белинвестбанк" для зачисления средств займа. Установлены отдельные налоговые и таможенные преференции для исполнителей мероприятий, предусмотренных соглашением, а также основания для применения таких преференций.