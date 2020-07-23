Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в ходе визита 23-24 июля в Брюссель (Бельгия) провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 23 июля О. Кравченко принял участие во внеочередной Координационной встрече Беларусь – ЕС в качестве главы белорусской делегации. Делегацию Евросоюза возглавил исполняющий обязанности управляющего директора Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь. В мероприятии также приняли участие представители МИД Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и ЕСВД.

В ходе заседания Координационной встречи обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси и ЕС, участие нашей страны в Восточном партнерстве, сотрудничество в сфере ядерной безопасности, вопросы прав человека, в том числе в контексте текущей избирательной кампании в Беларуси, а также выделение Евросоюзом помощи Беларуси на преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции.

В этот же день заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства встретился со специальным представителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором. В центре внимания беседы стал ход президентской кампании в Республике Беларусь. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении контактов в сфере прав человека, в том числе в целях обсуждения проблемных вопросов.