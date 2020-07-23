ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА БЕЛАРУСИ И ВЕНГЕРСКОЕ АГЕНТСТВО HEPA ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА


14:59 23.07.2020

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо и генеральный директор Венгерского агентства HEPA Балаш Хендрих 23 июля подписали Дорожную карту по сотрудничеству в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, дорожная карта предусматривает реализацию мероприятий, направленных на содействие белорусскому и венгерскому бизнесу в организации совместных проектов, проведение деловых мероприятий, обмен актуальной торгово-экономической и инвестиционной информацией, использование венгерскими компаниями возможностей портала информационной поддержки экспорта Export.by и др.

В ходе встречи участники обсудили ряд вопросов по имплементации дорожной карты, в том числе возможность организации Национальным центром маркетинга деловых мероприятий для венгерской делегации в рамках предстоящей Белорусской агропромышленной недели «Белагро-2020», которая состоится в сентябре этого года. Особое внимание венгерские партнеры обратили на использование возможностей портала Export.by для информирования белорусских участников о достижениях компаний сельскохозяйственной отрасли Венгрии.

HEPA – правительственная организация, подчиненная Министерству иностранных дел и торговли Венгрии, основной целью которой является продвижение экспорта малого и среднего бизнеса на зарубежных рынках. Агентство занимается организацией обучающих семинаров, бизнес-форумов, а также обеспечивает участие венгерских компаний в выставках за рубежом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
валюта курс
EUR 2.7494
USD 2.3854
RUB 3.3672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7624 +0.013
USD 2.3857 +0.0003
RUB 3.3613 -0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7620 2.7670
USD 2.3890 2.4010
RUB 3.3500 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1580
EUR/RUB 82.2000 82.8000
USD/RUB 71.1000 71.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте