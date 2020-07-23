Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо и генеральный директор Венгерского агентства HEPA Балаш Хендрих 23 июля подписали Дорожную карту по сотрудничеству в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, дорожная карта предусматривает реализацию мероприятий, направленных на содействие белорусскому и венгерскому бизнесу в организации совместных проектов, проведение деловых мероприятий, обмен актуальной торгово-экономической и инвестиционной информацией, использование венгерскими компаниями возможностей портала информационной поддержки экспорта Export.by и др.

В ходе встречи участники обсудили ряд вопросов по имплементации дорожной карты, в том числе возможность организации Национальным центром маркетинга деловых мероприятий для венгерской делегации в рамках предстоящей Белорусской агропромышленной недели «Белагро-2020», которая состоится в сентябре этого года. Особое внимание венгерские партнеры обратили на использование возможностей портала Export.by для информирования белорусских участников о достижениях компаний сельскохозяйственной отрасли Венгрии.

HEPA – правительственная организация, подчиненная Министерству иностранных дел и торговли Венгрии, основной целью которой является продвижение экспорта малого и среднего бизнеса на зарубежных рынках. Агентство занимается организацией обучающих семинаров, бизнес-форумов, а также обеспечивает участие венгерских компаний в выставках за рубежом.