Иностранные граждане и лица без гражданства, планирующие посещение Беларуси, могут узнать о наличии либо отсутствии их персональных данных в списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, получить данную информацию иностранцу либо его представителю можно бесплатно на официальном сайте министерства.

Для этого в разделе «Услуги – Онлайн-сервисы» необходимо выбрать вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и заполнить все поля предлагаемой формы.

Результатом запроса при условии совпадения всех реквизитов имени и фамилии на русском либо английском языке (латинская транслитерация) будет электронное сообщение, выводимое на страницу сайта и сформированное на основе внесенных сведений.

Онлайн-сервис функционирует на русском, белорусском и английском вариантах сайта.