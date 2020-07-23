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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНОСТРАНЦЫ МОГУТ ПРОВЕРИТЬ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В БЕЛАРУСЬ ONLINE
14:11 23.07.2020
Иностранные граждане и лица без гражданства, планирующие посещение Беларуси, могут узнать о наличии либо отсутствии их персональных данных в списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, получить данную информацию иностранцу либо его представителю можно бесплатно на официальном сайте министерства.
Для этого в разделе «Услуги – Онлайн-сервисы» необходимо выбрать вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и заполнить все поля предлагаемой формы.
Результатом запроса при условии совпадения всех реквизитов имени и фамилии на русском либо английском языке (латинская транслитерация) будет электронное сообщение, выводимое на страницу сайта и сформированное на основе внесенных сведений.
Онлайн-сервис функционирует на русском, белорусском и английском вариантах сайта.
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