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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ОФИЦИАЛЬНО ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МАРРАКЕШСКОМУ ДОГОВОРУ ВОИС


12:18 23.07.2020

В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 22 июля 2020 г. состоялась встреча постоянного представителя Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи белорусская сторона передала инструмент о присоединении Беларуси к Марракешскому договору об облегчении доступа к печатной информации.

Ю. Амбразевич отметил, что расширение участия нашей страны в многосторонних конвенциях ВОИС является практическим итогом реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Ф. Гарри в Минск в июне 2019 г. и закрепленных в обновленном меморандуме о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС от 4 июня 2019 г. Обозначена поступательная динамика развития сотрудничества с ВОИС в целях совершенствования законодательства Беларуси в сфере защиты интеллектуальной собственности и содействия инновациям.

Постпред Беларуси поблагодарил гендиректора ВОИС за оказываемую Беларуси техническую и экспертную помощь для решения этой задачи.

Беларусь стала 70-й стороной Марракешского договора ВОИС, что будет способствовать расширению доступа лиц с нарушениями зрения в нашей стране к культурной и другой информации, а также опубликованным произведениям. Это очередной целенаправленный шаг по обеспечению прав лиц с ограниченными возможностями.

Марракешский договор был подписан 27 июня 2013 г. и вступил в силу 30 сентября 2016 г. Административные функции выполняет ВОИС. Договор направлен на расширение доступа к литературным и художественным произведениям для слепых, слабовидящих и иных лиц с ограниченными способностями путём создания единых для всех сторон договора условий для воспроизведения и распространения произведений в доступном формате.
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