МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КОМБАЙНЫ ПАЛЕССЕ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ ДЕНЬ ПОЛЯ В ЧУВАШИИ

11:41 23.07.2020 Комбайны Палессе демонстрировались на выставке день поля в Чувашии, которая проходила 15-16 июля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс—службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, дилер Гомсельмаша компания «АгроИнвест» предложила среди экспонатов зерноуборочные комбайны GS12А1 и GS812, которые пользуются популярностью в регионе. В выставке приняли участие 48 компаний из 9 регионов России, которые презентовали свою продукцию. Напомним, что в апреле текущего года ОАО «Гомсельмаш» и ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» подписали соглашения с Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельско­хозяйственная академия», на основании которых ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «МТЗ» включены в перечень производителей сельскохозяйственной техники, субсидируемой из регионального бюджета Чувашии.