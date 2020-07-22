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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМБАЙНЫ ПАЛЕССЕ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ ДЕНЬ ПОЛЯ В ЧУВАШИИ
11:41 23.07.2020
Комбайны Палессе демонстрировались на выставке день поля в Чувашии, которая проходила 15-16 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс—службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, дилер Гомсельмаша компания «АгроИнвест» предложила среди экспонатов зерноуборочные комбайны GS12А1 и GS812, которые пользуются популярностью в регионе.
В выставке приняли участие 48 компаний из 9 регионов России, которые презентовали свою продукцию.
Напомним, что в апреле текущего года ОАО «Гомсельмаш» и ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» подписали соглашения с Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», на основании которых ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «МТЗ» включены в перечень производителей сельскохозяйственной техники, субсидируемой из регионального бюджета Чувашии.
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