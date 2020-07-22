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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ НЦИС И ВОИС ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ
10:18 23.07.2020
Эксперты Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 22 июля 2020 г. в формате видеоконференции обсудили вопросы международного опыта в сфере коллективного управления авторскими правами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, в рамках обсуждения поднимались вопросы международного опыта в различных сферах коллективного управления, таких как сбор вознаграждения за использование произведений в личных целях и фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.
В настоящее время в Беларуси проводится работа по подготовке проектов постановлений Совета министров «О вознаграждении за воспроизведение произведений и объектов смежных прав в личных целях» и «О вознаграждении за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях».
Эксперты ВОИС подчеркнули актуальность и значимость обсуждаемых вопросов и выразили готовность в дальнейшем оказывать НЦИС консультативную помощь в их разрешении.
В мероприятии приняли участие эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) – Анита Хусс-Экерхольт, советник отдела управления авторским правом и Александр Шевченко, руководитель программ департамента стран с переходной и развитой экономикой, а также представители Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) – Екатерина Янтикова, заместитель начальника управления правового и кадрового обеспечения и другие специалисты.
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