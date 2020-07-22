ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЗАО «СЕРВОЛЮКС» И KFC ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ


09:05 23.07.2020

Группа компаний «Серволюкс» и KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), заключили соглашение о четырехлетнем стратегическом партнерстве на территории России, Казахстана, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Грузии, Армении, Узбекистана и Азербайджана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СЗАО «Серволюкс», компании подписали договор об обеспечении ежегодных согласованных объемов закупаемых KFC полуфабрикатов по фиксированным ценам.

«Серволюкс» работает с KFC с 2016 года и осуществляет поставки куриной продукции (крылья, голень, филе) в сотни ресторанов. Соответствие строгим требованиям международных стандартов качества и безопасности продуктов питания, высокий уровень автоматизации и сервиса, использование международных практик менеджмента позволили компании стать стратегическим партнером сети в долгосрочной перспективе.

«Мы открываем новые рестораны и отмечаем стабильно растущий спрос на легендарные блюда из курицы KFC во всех городах, где работаем. Поэтому расширение сотрудничества с поставщиками куриной продукции - своевременный и важный для нас шаг. Стратегическое партнерство с ГК “Серволюкс” – это бесперебойные поставки продукции высочайшего качества по утвержденной цене, что означает сохранение доступности блюд KFC для широкого круга потребителей», – отметила генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова.

Подписание соглашения о стратегическом партнерстве – это новый этап в сотрудничестве двух компаний. В KFC строгие требования к производителям: продукция проходит многоступенчатый контроль во время производства, хранения, доставки, приготовления и сервировки. В 2019 году компания KFC пересмотрела стратегию закупок, сфокусировавшись на формировании долгосрочных отношений с ключевыми поставщиками сети. Основой таких отношений служит договор о стратегическом партнерстве, который позволяет гарантировать объемы и маржинальность, а также выступает в качестве платформы для совместной командной работы над повышением эффективности производства продукции, а также по разработке новинок. «Серволюкс» гарантирует высокое качество, пищевую безопасность и строгое соблюдение норм международной сети.

«Для нас подписание соглашения с KFC способствует развитию экспорта и расширению присутствия на внешних рынках. Как для производителя — это наращивание объемов производства и развитие бизнеса», – прокомментировал Алишер Адылов, генеральный директор СЗАО «Серволюкс».

Стратегия развития Группы компаний «Серволюкс» направлена на географическую и продуктовую диверсификацию. В связи с этим упор делается на партнерство с крупнейшими производителями продуктов питания и ведущими игроками рынка сетевой розницы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
валюта курс
EUR 2.7494
USD 2.3854
RUB 3.3672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7494 +0.015
USD 2.3854 -0.0025
RUB 3.3672 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7450 2.7550
USD 2.3860 2.3970
RUB 3.3670 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 22.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1450 1.1540
EUR/RUB 81.4000 81.9000
USD/RUB 70.7000 71.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте