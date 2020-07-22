Группа компаний «Серволюкс» и KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), заключили соглашение о четырехлетнем стратегическом партнерстве на территории России, Казахстана, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Грузии, Армении, Узбекистана и Азербайджана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СЗАО «Серволюкс», компании подписали договор об обеспечении ежегодных согласованных объемов закупаемых KFC полуфабрикатов по фиксированным ценам.

«Серволюкс» работает с KFC с 2016 года и осуществляет поставки куриной продукции (крылья, голень, филе) в сотни ресторанов. Соответствие строгим требованиям международных стандартов качества и безопасности продуктов питания, высокий уровень автоматизации и сервиса, использование международных практик менеджмента позволили компании стать стратегическим партнером сети в долгосрочной перспективе.

«Мы открываем новые рестораны и отмечаем стабильно растущий спрос на легендарные блюда из курицы KFC во всех городах, где работаем. Поэтому расширение сотрудничества с поставщиками куриной продукции - своевременный и важный для нас шаг. Стратегическое партнерство с ГК “Серволюкс” – это бесперебойные поставки продукции высочайшего качества по утвержденной цене, что означает сохранение доступности блюд KFC для широкого круга потребителей», – отметила генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова.

Подписание соглашения о стратегическом партнерстве – это новый этап в сотрудничестве двух компаний. В KFC строгие требования к производителям: продукция проходит многоступенчатый контроль во время производства, хранения, доставки, приготовления и сервировки. В 2019 году компания KFC пересмотрела стратегию закупок, сфокусировавшись на формировании долгосрочных отношений с ключевыми поставщиками сети. Основой таких отношений служит договор о стратегическом партнерстве, который позволяет гарантировать объемы и маржинальность, а также выступает в качестве платформы для совместной командной работы над повышением эффективности производства продукции, а также по разработке новинок. «Серволюкс» гарантирует высокое качество, пищевую безопасность и строгое соблюдение норм международной сети.

«Для нас подписание соглашения с KFC способствует развитию экспорта и расширению присутствия на внешних рынках. Как для производителя — это наращивание объемов производства и развитие бизнеса», – прокомментировал Алишер Адылов, генеральный директор СЗАО «Серволюкс».

Стратегия развития Группы компаний «Серволюкс» направлена на географическую и продуктовую диверсификацию. В связи с этим упор делается на партнерство с крупнейшими производителями продуктов питания и ведущими игроками рынка сетевой розницы.