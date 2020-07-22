В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19 срок установленных в Литве ограничений при пересечении границы продлен. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Госпогранкомитете Беларуси со ссылкой на поступившую информацию от литовской стороны.

В настоящее время перечень категорий граждан, которым разрешен въезд в Литву, определен постановлением литовского правительства № 152 «Об объявлении экстремальной ситуации государственного уровня», с изменениями и дополнениями от 16 июля 2020 года.

Пересечение литовско-белорусского участка границы ограничено автодорожными международными пунктами пропуска: Мядининкай - Каменный Лог, Райгардас - Привалка, Шальчининкай - Бенякони (с белорусской стороны); железнодорожными пунктами пропуска: пункт пропуска на железнодорожной станции Вильнюс, Стасилос - Бенякони и Кена - Гудогай (с белорусской стороны).

На участке ответственности Полоцкого пограничного отряда на белорусско-литовской границе в международном пункте пропуска Видзы (с литовской стороны Твярячюс), по-прежнему, пропуск лиц и транспортных средств сопредельной стороной не осуществляется.

Консультацию по вопросам пересечения белорусско-литовской границы можно получить в дипломатических учреждениях Литовской Республики на территории Беларуси.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена автодорожными пунктами пропуска Патерниеки (с белорусской стороны Григоровщина, Верхнедвинский район) и Силене (Урбаны, Браславский район).

Железнодорожное пассажирское сообщение в пункте пропуска Бигосово на железнодорожной станции Бигосово не осуществляется.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы литовских и латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельных сторон на интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и телеграм-канале Госпогранкомитета.