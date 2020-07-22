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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА НАЧАЛА ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСЬ
14:10 22.07.2020
ГП "НАЭК "Энергоатом" 22 июля 2020 года начало экспорт электроэнергии в Беларусь. Об этом говорится в сообщении НАЭК.
"В среду, 22 июля, в полночь начался экспорт произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Беларусь. Туда направлен реализованный ГП "НАЭК "Энергоатом" на площадке Украинской энергетической биржи объем - 12 тыс. МВт-час. электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн за МВт-ча", - говорится в сообщении.
По контракту, эта электроэнергия предназначена для дальнейшей продажи и поставки за пределы Украины. При этом покупатель должен самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.
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