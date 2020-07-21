22 июля в Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) состоится в онлайн-формате церемония подписания меморандума о реализации совместного образовательного проекта по подготовке специалистов технического профиля на севере провинции Гуандун (КНР).

Меморандум подпишут Юньфуньский технический колледж (город Юньфу, КНР), Белорусский государственный технологический университет и Гуандунский союз по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ. От белорусской стороны меморандум подпишет ректор университета Игорь Войтов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, целью меморандума является содействие белорусской стороны в интенсивном развитии технического образования в Юньфу, подготовке высококвалифицированных специалистов технического профиля для провинции Гуандун и основных отраслей промышленности г. Юньфу в рамках реализации национальной стратегии Китая «Один пояс, один путь».

Следует отметить, что с провинцией Гуандун у БГТУ особо тесное сотрудничество, во многом благодаря усилиям Международного технологического союза провинции Гуандун по сотрудничеству со странами СНГ. В ходе реализации совместного образовательного проекта Стороны будут использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы, кадровый потенциал и модели сотрудничества. Исходя из потребностей промышленной трансформации и модернизации провинции Гуандун, Стороны создадут интеграционную образовательную среду с целью практико-ориентированного обучения специалистов технического профиля в рамках программы «Гуандунские техники».

В целом, для БГТУ сотрудничество с университетами, научными центрами и организациями Китайской Народной Республики является одним из приоритетных направлений международной деятельности. Благодаря динамичному развитию белорусско-китайских отношений количество партнеров университета ежегодно увеличивается. В настоящий момент заключено 31 соглашение о сотрудничестве с университетами и организациями КНР, которые находятся во многих регионах Китая: в Пекине, Шанхае и Гонконге, в провинциях Шаньдун, Ляонин, Шэньси, Ганьсу, Автономном районе Внутренняя Монголия.

За последние три года состоялось более 40 визитов делегаций (из Китая в Беларусь и из Беларуси в Китай). По итогам этих визитов БГТУ установил партнерские отношения с такими организациями, как Чжункайский университет сельского хозяйства и машиностроения, Частный университет Хуалянь, Шанхайский колледж издательского дела и полиграфии, Хох-Хотосский политехнический институт, Хефейский технологический университет, Ланьчжоуский технологический университет.