По видеоконференцсвязи 20 июля состоялось пятое заседание совместного комитета по сотрудничеству между правительствами Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов, участие в котором в составе белорусской делегации принял Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, в ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, касающихся активизации двустороннего взаимодействия в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в области сельского хозяйства, в сфере высоких технологий, науки и образования, здравоохранения и др.

По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на активизацию сотрудничества в различных областях.

В частности, достигнута договоренность Национального центра маркетинга и агентства «Дубай Экспортс» активизировать взаимодействие, направленное на развитие экспорта белорусской продукции в страны Азии и Африки с использованием транспортно-логистического потенциала Дубая.

Отдельное внимание было уделено подготовке и проведению в 2021 году Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае: стороны договорились обеспечить проведение совместных деловых мероприятий, в том числе Белорусского инвестиционного форума в рамках выставки «ЭКСПО-2020».

«Дубай Экспортс» является аффилированной структурой Департамента экономического развития Дубая и осуществляет комплексную поддержку эмиратским экспортерам и импортерам при выходе на рынки зарубежных стран. Меморандум о взаимопонимании между Национальным центром маркетинга и агентством «Дубай Экспортс» подписан в 2018 году.