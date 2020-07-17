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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ ПРОИЗОШЛИ В БЕЛОРУССКОМ МИДЕ
13:26 20.07.2020
Александр Лукашенко сегодня обновил пул заместителей министра иностранных дел Владимира Макея. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Согласно информации, Александр Гурьянов назначен первым замминистра (его предшественник Андрей Евдоченко теперь посол в Нидерландах).
Сергей Алейник назначен заместителем министра, Андрей Дапкюнас (экс-замминистра) - теперь посол в Австрии и Словении.
Кроме того, Павел Утюпин (экс-министр промышленности) назначен послом в Казахстане, Максим Ермолович (экс-глава Минфина) - послом в Великобритании и по совместительству в Северной Ирландии и Ирландии.
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