МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ ПРОИЗОШЛИ В БЕЛОРУССКОМ МИДЕ

13:26 20.07.2020 Александр Лукашенко сегодня обновил пул заместителей министра иностранных дел Владимира Макея. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Согласно информации, Александр Гурьянов назначен первым замминистра (его предшественник Андрей Евдоченко теперь посол в Нидерландах). Сергей Алейник назначен заместителем министра, Андрей Дапкюнас (экс-замминистра) - теперь посол в Австрии и Словении. Кроме того, Павел Утюпин (экс-министр промышленности) назначен послом в Казахстане, Максим Ермолович (экс-глава Минфина) - послом в Великобритании и по совместительству в Северной Ирландии и Ирландии.