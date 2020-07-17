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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ ПОСЛА В США


13:02 20.07.2020

Александр Лукашенко назначил посла в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Согласно информации, за океан уедет Олег Кравченко, который ранее был замминистра иностранных дел.

Отметим, что эта должность посла была вакантной 12 лет.

О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Лукашенко встречался с Дэвидом Хэйлом. Замгоссекретаря США тогда сказал: "Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях".
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