Беларусь предлагает Кыргызстану подготовить дорожную карту развития сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 17 июля на встрече с премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым.

"Надо ставить наше сотрудничество на плановую основу, нужна дорожная карта, в рамках которой наши ведомства будут скоординированно работать и искать выгодные для двух стран проекты", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он предложил в самое ближайшее время выйти на полноформатное взаимодействие и подготовить дорожную карту.

По его словам, Беларусь всегда выступала за системное углубление отношений с Кыргызстаном как в многостороннем, так и в двустороннем формате. В последние годы товарооборот Беларуси и Кыргызстана складывался не так успешно, как мог бы.

"По итогам 5 месяцев есть небольшой рост товарооборота, но этого мало еще для оптимизма", - сказал белорусский премьер-министр.

Роман Головченко отметил, что Беларусь заинтересована в создании совместных производств на территории Кыргызстана. Так, в проработке находятся проекты по выпуску электротехнической продукции и лифтов.