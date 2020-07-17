Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в первом заседании рабочей группы ИНТОСАИ (Международная организация высших органов аудита) по целям устойчивого развития (ЦУР) и ключевым показателям устойчивого развития, которое состоялось в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе заседания обсуждены и одобрены проекты концепции Рабочей группы, ее миссии и принципов. Деятельность группы будет направлена на поддержку усилий сообщества ИНТОСАИ по внесению своего вклада в достижение национальных целей и ЦУР путем содействия разработке и использованию соответствующих ключевых показателей устойчивого развития и продвижения стратегического подхода к деятельности высших органов аудита (ВОА).

На заседании определены основные направления деятельности группы на 2020-2021 годы. Планируется проведение мероприятий по развитию потенциала ВОА для проведения аудита ЦУР, обмену знаниями, повышению осведомленности общества по вопросам ЦУР, а также использованию ключевых национальных показателей как инструмента для оценки реализации ЦУР на национальном уровне. В рамках группы также планируется проведение тематических пилотных проектов.

Участники обсудили влияние пандемии COVID-19 на аудит реализации ЦУР и признали необходимость изучения подходов ВОА к оценке влияния кризиса COVID-19 и антикризисных мер на реализацию Повестки ООН 2030, проведения оценки готовности к кризисам, анализа последствий и мер по восстановлению.

Кроме того, в ходе заседания была представлена информация о новых членах рабочей группы – ВОА Перу и Турции.

Рабочая группа ИНТОСАИ по Целям устойчивого развития и ключевым показателям устойчивого развития создана по решению XXIII Конгресса ИНТОСАИ, который состоялся в сентябре 2019 г. в Москве (Россия). Руководит деятельностью рабочей группы Счетная палата Российской Федерации. Членами рабочей группы в настоящее время являются ВОА 27 стран, в том числе Комитет государственного контроля Беларуси. Статус наблюдателя имеют ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), АФРОСАИ (Африканская организация высших органов аудита), Инициатива развития ИНТОСАИ, Германское общество международного сотрудничества и др.