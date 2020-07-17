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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА МОЖЕТ ДОСТИЧЬ В $1 МЛРД - РОМАН ГОЛОВЧЕНКО
16:25 17.07.2020
Об этом он сказал сегодня на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, которая прошла на полях Евразийского межправсовета.
"Статистика торговли наглядно демонстрирует, что поставленная главами государств планка товарооборота в размере $1 млрд является вполне достижимой, мы к ней приблизились. Конечно, в этом году на фоне замедления деловой активности из-за пандемии объем торговли немного уменьшился, но это не внушает опасений. Нам необходимо сконцентрировать усилия, чтобы снижение не приобрело затяжной характер", - отметил Роман Головченко, которого цитирует его пресс-служба.
По словам премьера, Беларусь нацелена на расширение взаимной торговли на равноправных условиях. Интерес представляют совместные кооперационные проекты.
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