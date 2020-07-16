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БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАБОТЕ ЭКСПЕРТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО РАЗРАБОТКЕ ГПИР НА 2021-2025 ГОДЫ – ГКНТ


11:58 17.07.2020

Беларусь заинтересована в работе экспертов Всемирного банка по разработке Государственной программы инновационного развития (ГПИР) на 2021-2025 годы. Об этом заявил на встрече в формате видеоконференции с экспертами Всемирного банка председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

«Госкомитет по науке и технологиям совместно с Европейской экономической комиссией ООН подготовил два Обзора инновационного развития Республики Беларусь. Рекомендации данных обзоров были использованы при разработке и реализации ГПИР на 2016-2020 годы. Беларуси важно участие Всемирного банка в формировании и реализации Госпрограммы инновационного развития на 2021-2025 годы, как в выработке системных предложений по ускоренному инновационному развитию республики, так и в реализации конкретных инновационных проектов», – сказал он.

Александр Шумилин также отметил, что в проект ГПИР на 2016-2020 годы включены 72 проекта по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны, из них 19 проектов базируются на технологиях V-VI технологических укладов, 23 проекта основаны на отечественных разработках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития и совершенствования механизмов поддержки по реализации инновационных проектов, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий, медицины и фармации, биотехнологий, машиностроения и приборостроения, наноматериалов.

Всемирный банк основан в 1944 году. Организация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США) насчитывает более 120 представительств по всему миру, в которых работают более 10 тыс. человек. Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За весь период членства, начиная с 1992 года, стране были выделены кредитные ресурсы в размере 2,1 млрд долл. США. В мае 2020 года Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для финансирования проекта в сфере здравоохранения.
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