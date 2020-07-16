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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЕТ НА РОСТ ТОВАРООБОРОТА С МОЛДОВОЙ ПО МЕРЕ ВЫХОДА ИЗ ПАНДЕМИИ


09:05 17.07.2020

Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко ё6 июля на встрече в Минске с премьер-министром Молдовы Ионом Кику.

"В последние три года товарооборот демонстрировал небольшой, но устойчивый рост. В 2020 году он немножко снизился, но, наверное, это следствие процессов, которые происходят в мировой экономике. Думаю, вы со мной согласитесь, что у нас огромный потенциал в промышленной и сельскохозяйственной сферах. Поэтому объем товарооборота, как основное мерило этих отношений, должен быть гораздо выше. Считаю, надо оперативно преодолеть тенденцию снижения, мы выходим из пандемии", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, Беларусь традиционно заинтересована наращивать поставки в Молдову продукции машиностроения, в том числе с использованием механизмов льготного финансирования. В июне правительство Беларуси приняло решение о включении второго молдавского банка в программу льготного кредитования белорусской техники.

Белорусская сторона в курсе планов Кишинева по обновлению пассажирского парка молдавской столицы и намеревается принять участие в тендере на поставку автобусов.

"Сейчас они, честно говоря, разлетаются, как горячие пирожки. Считаем, что введение дополнительных инструментов льготного финансирования дает нам дополнительные преимущества для победы в этом конкурсе", - добавил премьер-министр.

В Молдове уже собирают белорусские тракторы и троллейбусы, расширяется модельный ряд этой техники. Роман Головченко выразил надежду, что совместными усилиями будет запущено и производство пассажирских автобусов. "Необходимая техническая документация для сборки уже передана молдавской стороне. Мы ожидаем решения мэрии Кишинева по финансированию этого проекта, - сказал премьер-министр. - В свою очередь могу гарантировать, что правительство обеспечит контроль за своевременным и полным выполнением обязательств".

Беларусь также заинтересована в наращивании поставок из Молдовы плодоовощной и фармацевтической продукции.
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