|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД ЛИТВЫ ВЫРАЗИЛ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В БЕЛАРУСИ
10:20 16.07.2020
Министерство иностранных дел Литвы выразило беспокойство по поводу последних событий в Беларуси и предупредили о возможных последствиях в отношениях между Беларусью и Евросоюзом.
«Последние события во время предвыборной кампании – селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданской общественности, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимыми средствами массовой информации и блогеров, задержание сотен людей – вызывает огромное беспокойство. Нынешние происшествия показывают, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии», - говорится в заявлении МИД Литвы.
Власти Литвы призвали руководство Беларуси обеспечить конкурентоспособную предвыборную среду, безопасные, свободные и добросовестные выборы, отпустить всех задержанных и обеспечить основные свободы и права человека.
«Продолжение политически обоснованных репрессий, возможный рост количества новых политических заключенных будут иметь последствия на дальнейшие отношения Европейского Союза (ЕС) и Беларуси. Мирные, свободные и добросовестные президентские выборы поощрили бы демократическое развитие Беларуси, укрепили бы ее суверенитет и независимость», - отмечается в заявлении.
В нем также упомянута проблема безопасности БелАЭС.
«Руководство Беларуси много раз публично выражало готовность реализовывать все рекомендации международных органов, а также подтверждало свое согласие по поводу международного пересмотра Национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС, однако до сих пор реального прогресса в данной сфере нет. Мы призываем Беларусь к сотрудничеству с Европейским Союзом в сфере ядерной безопасности и охраны окружающей среды относительно проекта атомной электростанции на Островецкой площадке и не начинать поспешную эксплуатацию атомной электростанции, а направить усилия всех белорусских органов на реализацию требований по ядерной безопасности и охране окружающей среды», - говорится в заявлении.
Кроме того, в Литве обеспокоены ситуацией пандемии COVID-19 в Беларуси: «Как ближайший сосед Беларуси, мы с беспокойством наблюдаем за ситуацией пандемии COVID-19 в Беларуси и предоставили стране соответствующую гуманитарную помощь».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2020
Курсы в банках
на 16.07.2020
Конвертация в банках
на 16.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте