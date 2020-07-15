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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИД ЛИТВЫ ВЫРАЗИЛ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В БЕЛАРУСИ


10:20 16.07.2020

Министерство иностранных дел Литвы выразило беспокойство по поводу последних событий в Беларуси и предупредили о возможных последствиях в отношениях между Беларусью и Евросоюзом.

«Последние события во время предвыборной кампании – селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданской общественности, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимыми средствами массовой информации и блогеров, задержание сотен людей – вызывает огромное беспокойство. Нынешние происшествия показывают, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии», - говорится в заявлении МИД Литвы.

Власти Литвы призвали руководство Беларуси обеспечить конкурентоспособную предвыборную среду, безопасные, свободные и добросовестные выборы, отпустить всех задержанных и обеспечить основные свободы и права человека.

«Продолжение политически обоснованных репрессий, возможный рост количества новых политических заключенных будут иметь последствия на дальнейшие отношения Европейского Союза (ЕС) и Беларуси. Мирные, свободные и добросовестные президентские выборы поощрили бы демократическое развитие Беларуси, укрепили бы ее суверенитет и независимость», - отмечается в заявлении.

В нем также упомянута проблема безопасности БелАЭС.

«Руководство Беларуси много раз публично выражало готовность реализовывать все рекомендации международных органов, а также подтверждало свое согласие по поводу международного пересмотра Национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС, однако до сих пор реального прогресса в данной сфере нет. Мы призываем Беларусь к сотрудничеству с Европейским Союзом в сфере ядерной безопасности и охраны окружающей среды относительно проекта атомной электростанции на Островецкой площадке и не начинать поспешную эксплуатацию атомной электростанции, а направить усилия всех белорусских органов на реализацию требований по ядерной безопасности и охране окружающей среды», - говорится в заявлении.

Кроме того, в Литве обеспокоены ситуацией пандемии COVID-19 в Беларуси: «Как ближайший сосед Беларуси, мы с беспокойством наблюдаем за ситуацией пандемии COVID-19 в Беларуси и предоставили стране соответствующую гуманитарную помощь».
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