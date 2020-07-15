Контактно-кооперационная биржа торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами Могилевской области и провинции Цзянсу (Китайская Народная Республика) прошла 15 июля в режиме видеоконференцсвязи.

Организаторами выступили Могилевский областной исполнительный комитет совместно с ОАО «Могилевское агентство регионального развития».

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках контактно-кооперационной биржи, прошедшей на площадке ОАО «Могилевское агентство регионального развития», директор агентства Евгений Якимов презентовал перспективные проекты, предлагаемые к реализации с привлечением прямых иностранных инвестиций на территории Могилевской области. Особое внимание было уделено преференциальным режимам инвестирования. О льготах и преференциях при создании и развитии производств на территории Свободной экономической зоны «Могилев» рассказал Кирилл Хаит, начальник отдела инвестиций и внешнеэкономических связей СЭЗ «Могилев».

В рамках онлайн-биржи также был представлен экспортный потенциал предприятий Могилевской области. Со своими коммерческими предложениями выступили представители ведущих предприятий пищевой отрасли промышленности – ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Компания «МогНат», ОАО «Могилевская фабрика мороженого», ОАО «Красный пищевик», ОАО Быховский консервно-овощесушильный завод».

Для полного ознакомления с предприятиями Могилевской области для деловых кругов китайской стороны - участников биржи, ОАО «Могилевское агентство регионального развития» разработало и презентовало электронный каталог экспортного потенциала нашего региона, в котором представлена информация о более, чем 80 предприятиях разных отраслей промышленности.