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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОГЛАСОВАЛИ КОНТРАКТЫ НА СУММУ СВЫШЕ $400 ТЫС.


15:49 15.07.2020

Беларусь и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) согласовали контракты на поставку высокотехнологичного оборудования и выполнение работ на общую сумму свыше $400 тыс. Об этом сообщил сегодня на заседании Координационного совета по сотрудничеству с ОИЯИ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, в первой половине 2020 года с институтом уже подписано и согласовано контрактов на общую сумму свыше $1200 тыс. Основная часть контрактов и научно-исследовательских работ, выполняемых белорусскими организациями, реализуется в рамках флагманского международного проекта класса мега-сайенс NICA (Nuclotron-based Ion Collider Facility), направленного на изучение фундаментальных свойств сверхплотного состояния барионной материи, а также высоких температур и плотностей ядерного вещества, создаваемых при столкновении тяжелых ионов.

«Для мега-сайенс проекта NICA успешно продолжаются работы по созданию сверхпроводящего ниобиевого резонатора: создан медный прототип, начаты его испытания. Эти работы выполняются коллаборацией ОИЯИ, Научно-исследовательским институтом ядерных проблем БГУ, Физико-техническим институтом НАН Беларуси, БГУИР и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ». Кроме того, разработан и поставлен ряд уникальных узлов механики и электроники для мюонного детектора CMS в ЦЕРНе», – сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что белорусские ученые непосредственно участвуют в создании конструкции многофункционального детектора ускорительного комплекса NICA: выполняется прецизионная механическая обработка полуярм магнитной системы; ведутся разработки сверхпроводящих резонаторов; поставляется заказная электроника.

«Часть научно-технических работ традиционно направлена на участие в двух крупнейших экспериментах Европейской организации ядерных исследований (CERN) – «Компактный мюонный соленоид» и проект ATLAS, для которых поставляются сегменты панелей охлаждения, модули защиты электроники, элементы механических конструкций», – пояснил председатель ГКНТ.

Важнейшим направлением сотрудничества с ОИЯИ является работа со студентами и молодыми учеными. Ежегодно более 10 студентов и магистрантов из Беларуси проводят международные практики в Учебно-научном центре Объединенного института ядерных исследований. Они участвуют также в проведении международной школы-конференции «Актуальные проблемы физики микромира».

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГНКТ, Объединенный институт ядерных исследований – международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. Главные решения по деятельности Объединенного института ядерных исследований принимаются высшим органом управления ОИЯИ — Комитетом полномочных представителей правительств государств – членов ОИЯИ. Каждое государство – член ОИЯИ имеет одного представителя в этом комитете.
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