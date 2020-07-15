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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ГОТОВЯТСЯ ПРОВЕСТИ 17 ИЮЛЯ В МИНСКЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕЖПРАВСОВЕТА В ОЧНОМ ФОРМАТЕ
14:20 15.07.2020
Белорусская сторона готовится провести 17 июля в Минске заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которые прошли 14 июля в Москве.
"Мы с коллегой (премьер-министром России - прим.) обсуждали этот вопрос, пока все движется в правильном направлении. Мы готовимся принять в очном формате руководителей правительств стран ЕАЭС", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства РБ.
Он добавил, что белорусская сторона, которая в нынешнем году председательствует в органах Евразийского экономического союза, готовится вынести на Евразийский межправсовет важные вопросы, касающиеся дальнейшего функционирования ЕАЭС.
"Абсолютно практические вопросы, повестка насыщенная, она отвечает тем реалиям, которое сейчас складываются в торгово-экономических отношениях", - подчеркнул Роман Головченко.
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