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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВКИ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ИРАН


11:32 15.07.2020

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко и посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саид Яри обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между странами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в том числе обсуждались возможности поставки мясо-молочной продукции в Иран и встречных поставок фруктов, рыбы и морепродуктов из Ирана в нашу страну.

Беларусь продолжает работу по аккредитации предприятий на поставку своей продукции на иранский рынок. За январь-май 2020 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Ираном увеличился на 22,5%по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 4,3 млн долларов США.

Для активизации двустороннего сотрудничества и ознакомления с продукцией белорусских производителей Иван Крупко пригласил иранскую делегацию посетить международную выставку «БЕЛАГРО», которая состоится в Минске с 22 по 26 сентября 2020 года.

Также стороны обсудили сроки проведения 2-го заседания совместной белорусско-иранской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства.
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