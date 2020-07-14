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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ И ЧЕШСКАЯ КОМПАНИЯ TATRA TRUCKS ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНО СОЗДАТЬ ПОЛНОПРИВОДНОЕ ШАССИ
09:05 15.07.2020
Руководство Минского автомобильного завода и делегация представителей чешской компании Tatra Trucks обсудили возможности объединения производственных мощностей и создания совместного продукта – полноприводного шасси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе состоявшихся 14 июля переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность в совместном использовании товаропроводящих сетей предприятий в продвижении на мировых рынках как собственной автотехники, так и совместных продуктов.
По итогам встречи состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и создании рабочих групп для детальной проработки вопросов сотрудничества и конкретных шагов в этом направлении.
Делегация из Чехии во главе с председателем Наблюдательного совета Tatra Trucks Петром Русеком также посетила выставку автотехники МАЗ, где продемонстрированы последние новинки минского производства. Особое внимание во время выставки было уделено полноприводной технике МАЗ.
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