Руководство Минского автомобильного завода и делегация представителей чешской компании Tatra Trucks обсудили возможности объединения производственных мощностей и создания совместного продукта – полноприводного шасси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе состоявшихся 14 июля переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность в совместном использовании товаропроводящих сетей предприятий в продвижении на мировых рынках как собственной автотехники, так и совместных продуктов.

По итогам встречи состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и создании рабочих групп для детальной проработки вопросов сотрудничества и конкретных шагов в этом направлении.

Делегация из Чехии во главе с председателем Наблюдательного совета Tatra Trucks Петром Русеком также посетила выставку автотехники МАЗ, где продемонстрированы последние новинки минского производства. Особое внимание во время выставки было уделено полноприводной технике МАЗ.