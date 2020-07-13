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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОЗНАКОМЯТСЯ С ОПЫТОМ ГЕРМАНИИ В ОБЛАСТИ КАДАСТРА И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ВЕБИНАРЕ
12:49 14.07.2020
16 июля 2020 г. состоится вебинар «Кадастр, экспертные комиссии по оценке, цифровая детальная карта города и процедуры землеустройства на примере федеральной земли Саксония, город Лейпциг».
Мероприятие организуется в рамках сотрудничества Национального кадастрового агентства Государственного комитета по имуществу и Федерального общества по реализации и управлению землями (ФРГ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, цель мероприятия – знакомство с опытом Германии в области кадастра, оценки недвижимого имущества, процедур землеустройства, цифровизации и консолидации земель на примере Лейпцига.
С немецкой стороны на вебинаре выступят специалисты Федерального общества по реализации и управлению землями, службы геоинформации и землеустройства Лейпцига и офиса по вопросам перепланировки земельных участков.
С белорусской стороны к участию приглашены представители Госкомимущества, Национального кадастрового агентства, территориальных организаций по государственной регистрации, РУП «Институт недвижимости и оценки», ассоциации оценочных организаций, ОО «Земельная реформа».
Вебинар состоится с 13.00 до 18.00.
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