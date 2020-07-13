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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ БЕЛАРУСИ В ТУНИС ОТМЕНЕНЫ ДО 22 ИЮЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
11:38 14.07.2020
Чартерные рейсы из Беларуси в Тунис отменены до 22 июля включительно. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
По информации представителей компании «ИНТЕРСИТИ», корректировки в полетной программе связаны с тем, что власти Туниса каждую неделю обновляют списки государств, гражданам которых разрешен въезд в страну без тестов на коронавирус. Очередное обновление «зеленого списка» произойдет предположительно 15 июля.
Напомним, что первоначально консолидатор рейса, компания «ИНТЕРСИТИ» планировала осуществлять рейсы с 28 июня, затем с 5 июля и с 16 июля.
Недавно белорусский Минздрав отменил обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из Туниса. Теперь остался только один шаг на пути к тому, чтобы белорусские туристы смогли свободно путешествовать в эту страну без виз, тестов и самоизоляции.
Тунис открылся для зарубежных путешественников с 27 июня. Власти страны разработали несколько вариантов въезда в Тунис – с тестами и без.
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