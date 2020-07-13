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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕС И ВОЗ ДОСТАВИЛИ В БЕЛАРУСЬ СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19


10:18 14.07.2020

Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения передали средства для борьбы с коронавирусом в медицинские учреждения Минской области.

"Учреждениям здравоохранения области передано 455,5 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, включая 300 тыс. медицинских масок, 133 тыс. респираторов, 6 тыс. защитных очков, 6 тыс. защитных лицевых щитов и 10,5 тыс. медицинских халатов», - говорится в сообщении Представительства ЕС в Беларуси.

Поставка осуществляется благодаря финансовой поддержке Европейского союза и является частью более широкого пакета помощи со стороны ВОЗ и ЕС для предотвращения, выявления и реагирования на кризис, связанный с коронавирусом.

В течение следующих двух лет ВОЗ и ЕС будут продолжать оказывать поддержку Беларуси в укреплении потенциала страны по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.
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