Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович встретился с руководителем германско-белорусской парламентской группы Бундестага Федеративной Республики Германия Марком Хауптманном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в ходе встречи рассмотрены приоритетные проекты белорусско-германского сотрудничества в сферах экономики, энергетики, цифровизации, логистики, экологии, устойчивого развития.

По итогам обсуждения сформированы предложения для внесения в проект итогового документа Стратегической консультативной группы "Беларусь-Германия", который планируется подписать в декабре текущего года.

Стратегическая консультативная группа "Беларусь-Германия" создана в соответствии с договоренностями между министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, достигнутыми в Берлине в октябре 2019 г. В состав группы входят представители правительственных, парламентских, экономических, научных и общественных кругов двух стран (по 8 человек с каждой стороны). СКГ призвана подготовить рекомендации для правительств Беларуси и Германии по дальнейшему расширению и углублению взаимодействия между двумя странами. Председатель БелТПП Владимир Улахович и руководитель германско-белорусской парламентской группы Бундестага ФРГ Марк Хауптманн координируют работу СКГ в рамках кластера "Экономика".