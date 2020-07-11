Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в 15-м заседании Совета руководителей финансовых разведок СНГ, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в рамках мероприятия рассмотрены вопросы реализации межгосударственных программ СНГ по борьбе с преступностью, подведены промежуточные результаты и обсуждены дальнейшие направления сотрудничества по выявлению и пресечению деятельности профессиональных «отмывочных» площадок, действующих на пространстве СНГ международных террористических организаций и их ячеек.

В качестве перспективных направлений сотрудничества отмечены противодействие вызовам и угрозам в криптовалютной среде и создание международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма с национальными сегментами в государствах-членах СРПФР и обмена соответствующей информацией.

В ходе заседания рассмотрены вопросы расширения нормативно-правовой базы сотрудничества путем подписания договора государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, и укрепления кадрового потенциала членов СРПФР.

При положительной динамике эпидемиологической ситуации в мире очередное 16-е заседание СРПФР состоится в ноябре 2020 года в Узбекистане.