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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 15-М ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК СНГ
13:35 13.07.2020
Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в 15-м заседании Совета руководителей финансовых разведок СНГ, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в рамках мероприятия рассмотрены вопросы реализации межгосударственных программ СНГ по борьбе с преступностью, подведены промежуточные результаты и обсуждены дальнейшие направления сотрудничества по выявлению и пресечению деятельности профессиональных «отмывочных» площадок, действующих на пространстве СНГ международных террористических организаций и их ячеек.
В качестве перспективных направлений сотрудничества отмечены противодействие вызовам и угрозам в криптовалютной среде и создание международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма с национальными сегментами в государствах-членах СРПФР и обмена соответствующей информацией.
В ходе заседания рассмотрены вопросы расширения нормативно-правовой базы сотрудничества путем подписания договора государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, и укрепления кадрового потенциала членов СРПФР.
При положительной динамике эпидемиологической ситуации в мире очередное 16-е заседание СРПФР состоится в ноябре 2020 года в Узбекистане.
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