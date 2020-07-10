Партия дорогостоящих анти-ВИЧ препаратов поступила 10 июля 2020 года на базу Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, это подарок крупнейшей индийской фармацевтической компании Cipla Limited и лично председателя правления компании, Почетного члена НАН Беларуси доктора Юсуфа Хваджа Хамида. Всего доставлено более 6 тысяч упаковок анти-ВИЧ препаратов (Тенвир-ЕМ и Вирадей) на сумму свыше$ 35 тысяч.

Активное содействие в организации и доставке гуманитарной помощи оказал Почетный консул Беларуси в Индии доктор Лалит Чокани. Авиадоставку и хранение на таможенном складе профинансировала Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Документальным обеспечением ввоза гуманитарной помощи занималось Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ» НАН Беларуси.

Полученные лекарственные средства будут переданы Республиканскому научно-практическому центру пульмонологии и фтизиатрии в соответствии с планом распределения Министерства здравоохранения для поставки в лечебные учреждения по всей территории нашей страны. Между Государственным предприятием «АКАДЕМФАРМ» НАН Беларуси и компанией Cipla Limited заключен контракт на поставку тендерных анти-ВИЧ препаратов в течение 2020 года в адрес Министерства здравоохранения Беларуси.

НАН Беларуси много лет сотрудничает с одной из лидирующих в Индии компанией Cipla Limited. Достигнута договоренность о локализации производства на территории Беларуси эффективных и безопасных лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, гепатита В и гепатита С, а также болезни Альцгеймера и артериальной легочной гипертензии.

Доктор Юсуф Хваджа Хамид является одним из ведущих индийских ученых и председателем правления компании Cipla Limited, основанной в 1935 году его отцом. За пределами Индии Хамид в первую очередь известен тем, что стремится обеспечить препаратами для борьбы со СПИДом и другими тяжелыми заболеваниями пациентов во многих странах мира. 16 ноября 2017 года на сессии Общего собрания Национальной академии наук д-р Юсуф Хамид единогласно избран почетным членом НАН Беларуси.