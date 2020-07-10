Логистический оператор РУП «Белтаможсервис» и ООО «Цифровая логистика» (один из лидеров по развитию цифровой транспортно-логистической платформы в Российской Федерации) организовали первую транзитную перевозку продовольственных грузов в крытых вагонах в цифровом формате из Беларуси в Кыргызстан через территорию России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белтаможсервис», проект в формате «цифра» реализован в рамках концепции создания экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Суть – внедрение цифровых технологий на транспорте, в логистике и администрировании перевозки грузов с целью сокращения «транспоpтного плеча» и повышения эффективности доставки товаров.

Заказ услуги и ее оплата были выполнены с помощью цифровых сервисов – электронной торговой площадки «Грузовые перевозки», оператором которой с 2018 г. является ООО «Цифровая логистика». Исполнителем проекта с белорусской стороны выступил Гомельский филиал РУП «Белтаможсервис».

После первой транзитной перевозки в IT-формате с использованием электронной торговой площадки, стороны намерены расширять сотрудничество с использованием сервиса по организации перевозок импортных грузов.

Реализация транзитной перевозки в цифровом формате позволила РУП «Белтаможсервис» не только расширить географию перевозок, но и оптимизировать временные затраты, использовать передовые технологии в формате «цифры».