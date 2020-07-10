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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С РОССИЕЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА ДЛЯ БЕЛАЭС
09:08 13.07.2020
Указом № 263 от 9 июля 2020 года одобрен проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, период использования кредита продлевается на 2 года до конца 2022 года. Фиксированная процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 3,3% годовых.
Кроме того, до 1 апреля 2023 года продлевается льготный период по кредиту (начало погашения).
Указом № 264 от 9 июля 2020 года утвержден в качестве основы для переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.
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