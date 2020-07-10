Указом № 263 от 9 июля 2020 года одобрен проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, период использования кредита продлевается на 2 года до конца 2022 года. Фиксированная процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 3,3% годовых.

Кроме того, до 1 апреля 2023 года продлевается льготный период по кредиту (начало погашения).

Указом № 264 от 9 июля 2020 года утвержден в качестве основы для переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.